Сказочный поезд Деда Мороза сделает две остановки в Сочи

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на станцию Имеретинский курорт, к вечеру он отправится на станцию "Роза Хутор", где встретит Новый год, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"31 декабря поезд прибыл на станцию Имеретинский курорт, а к вечеру он переберется на станцию Роза Хутор, где и встретит новый 2022 год", - говорится в сообщении.

На вокзале поезд встречали жители и гости города, они смогли посетить вагон с фото-купе, вагон-лавку, отправить письмо через почту Деда Мороза, а также ударить в железнодорожный колокол. Посетить мероприятие можно было только по QR-коду о вакцинации или принесенном заболевании, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.