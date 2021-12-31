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Новый год и Рождество

Сказочный поезд Деда Мороза сделает две остановки в Сочи

Поезд выехал 5 декабря из Великого Устюга
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Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на станцию Имеретинский курорт, к вечеру он отправится на станцию "Роза Хутор", где встретит Новый год, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"31 декабря поезд прибыл на станцию Имеретинский курорт, а к вечеру он переберется на станцию Роза Хутор, где и встретит новый 2022 год", - говорится в сообщении.

На вокзале поезд встречали жители и гости города, они смогли посетить вагон с фото-купе, вагон-лавку, отправить письмо через почту Деда Мороза, а также ударить в железнодорожный колокол. Посетить мероприятие можно было только по QR-коду о вакцинации или принесенном заболевании, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.

Теги
РоссияНовый год и РождествоКраснодарский край
Пандемия COVID-19
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