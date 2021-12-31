Курганские власти ослабили ковид-ограничения в регионе до 15 января

ТАСС, 31 декабря. Курганские власти ввели ряд послаблений на ковид-ограничения. До 15 января в регионе разрешено проведение культурно-массовых мероприятий на улице численностью до 1 тыс. человек, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

"Оперативный штаб по предупреждению новой коронавирусной инфекции разрешил с 31 декабря проведение культурно-массовых мероприятий на улице численностью до 1 000 человек. <…> Новый порядок будет действовать до 15 января", - говорится в сообщении.

Также в регионе увеличена наполняемость залов на мероприятиях с детьми до 75% от количества мест. На торговых объектах площадью 1 тыс. и более кв. метров, где торгуют автомобилями, стройматериалами и мебелью теперь не обязательно предъявлять сертификаты о вакцинации.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом в последние дни в регионе наблюдается снижение числа выявляемых за сутки случаев ковида. В области завершили вакцинацию уже более 426 тыс. человек, охват взрослого населения вакцинацией составил 66,4%, по данным департамента здравоохранения региона. В Курганской области продолжают действовать введенные ранее режим ковид-сертификатов, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ряд других ограничений.