Фестивали, кинопоказы и ледовые шоу организовали в парках Подмосковья

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Развлекательные программы, ледовые шоу, кинопоказы и рождественские гулянья пройдут в 120 парках Подмосковья в новогодние праздники. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Более 800 развлекательных программ, интерактивных представлений, анимационных шоу, фестивалей и рождественских гуляний подготовили в Подмосковье на праздничные дни. Они пройдут в 120 парках. Здесь также будут работать 46 катков, 60 горок, аттракционы и более 74 теплых точек с бесплатным чаем", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в 26 центральных городских парках разместится "Резиденция Деда Мороза", в 19 парках пройдет "Новогодняя ночь". Кроме того, в парках состоятся бесплатные показы в рамках проекта "Кинокаток", фильмы будут демонстрировать в зонах катков на больших экранах под открытым небом: 1-3 января - Парк Малевича, Одинцовский; 3-7 января - ЦГП Реутов; 3 и 9 января - ПКиО Долгопрудного; 5 января - ПкиО "Пегас", Егорьевск.