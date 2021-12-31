Дагестан передал новогодние подарки сирийским детям

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана передали новогодние подарки сирийским детям. Об этом в пятницу ТАСС сообщила советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

"Республика Дагестан поддержала инициативу Минобороны РФ по оказанию гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. По поручению руководства республики груз с подарками для сирийских детей в города Дамаск и Хомс сопроводил первый заместитель руководителя Минпромторга региона Рашид Мурзаев. Груз был перевезен силами военно-транспортной авиации вооруженных сил РФ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Мурзаев также принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Дамаске.

"По возвращению председатель правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов вручил первому Рашиду Мурзаеву медаль Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" по итогам участия в двух гуманитарных миссиях", - добавила она.