Американские военные при въезде в Японию будут проходить тестирование на коронавирус

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских базах. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.

Тесты необходимо будет сделать в течение 24 часов после пересечения границы. Ранее такие меры не применялись к американским военным, однако их пришлось ввести из-за широкой критики со стороны японской общественности и властей префектуры Окинава, где находится основная часть военных объектов США.

Массовая вспышка заражений была отмечена на трех американских базах на территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. В общей сложности там было выявлено более 500 случаев заражения, в том числе штаммом "омикрон". Коронавирус на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Никто из них не проходил ПЦР-тесты перед вылетом из США и при въезде в Японию.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.