{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Американские военные при въезде в Японию будут проходить тестирование на коронавирус

На трех американских базах в стране ранее произошла массовая вспышка заражений

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских базах. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Тесты необходимо будет сделать в течение 24 часов после пересечения границы. Ранее такие меры не применялись к американским военным, однако их пришлось ввести из-за широкой критики со стороны японской общественности и властей префектуры Окинава, где находится основная часть военных объектов США.

Массовая вспышка заражений была отмечена на трех американских базах на территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. В общей сложности там было выявлено более 500 случаев заражения, в том числе штаммом "омикрон". Коронавирус на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Никто из них не проходил ПЦР-тесты перед вылетом из США и при въезде в Японию.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.

Теги
ЯпонияСШАПандемия COVID-19
КГБ Белоруссии признал экстремистской группу граждан, состоящих в Telegram-канале "Гидра"
МВД и КГБ республики ранее признали экстремистскими формированиями почти 30 инициатив и интернет-ресурсов
Читать полностью