Турчак поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив, что в уходящем году партия вместе с гражданами смогла воплотить немало идей и решить ряд многолетних проблем.

"В преддверии Нового года мы по традиции подводим итоги и ставим перед собой новые цели. В уходящем году нам вместе с вами удалось воплотить немало идей. Найти решения проблем, которые не удавалось решить годами", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в пятницу.

В частности, единороссы запустили программу социальной газификации и отменили ненужный техосмотр. "[Мы] начали масштабную программу капремонта школ и модернизации почтовых отделений, инициировали поставку школьных автобусов и "скорых" в регионы. Обеспечили выплату новых социальных пособий и защитили их от списаний. Придали импульс развитию регионов с помощью доступных кредитов на развитие инфраструктурных проектов. Запустили "гаражную" амнистию и продлили "дачную". Мы помогали тем, кому особенно нужна поддержка в сложное пандемийное время", - добавил секретарь генсовета партии.

Он подчеркнул, что "Единой России" еще многое предстоит сделать. "Благодаря вам, вашим голосам, вашей позиции, "Единая Россия" в 2021 году одержала убедительную победу на выборах в Госдуму, и это большая ответственность. Мы выполним народную программу, за которую проголосовали люди. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, сделаем нашу страну сильнее и благополучнее", - уточнил Турчак.

"От всей души поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю счастья, успехов, исполнения самых заветных желаний. Пусть все задуманное обязательно сбудется, но самое главное пожелание - здоровья. Вам, вашим семьям и близким, а "Единая Россия" всегда будет рядом", - сказал он.

Поздравление главы фракции

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что благодаря активной гражданской позиции и работе партии, состав фракции обновился практически наполовину.

"Сегодня на руководящих должностях в парламенте страны работают представители общественных организаций, врачи, добровольцы, представители бизнеса - все те, кто приходил и приходит на помощь нуждающимся в период пандемии. Это герои нашего времени", - сказал он.

Он также поздравил россиян с наступающим Новым годом. "Желаю, чтобы все наши обязательства перед избирателями были выполнены с честью. Крепкого здоровья и всего самого доброго в новом году", - заключил Васильев.