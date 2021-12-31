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Новый год и Рождество

Президент Грузии помиловала 14 заключенных в канун Нового Года

Девять из них покинут пенитенциарные учреждения в этот же день

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 заключенных в связи с новогодними праздниками. Об этом в пятницу сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент Грузии на Новый Год помиловала 14 заключенных, девять из которых покинут пенитенциарные учреждения сегодня же", - сказано в сообщении.

В администрации также сообщили, что одному заключенному был сокращен срок пребывания в учреждении, а остальные четыре заключенных были освобождены от таких уголовных наказаний, как отбывание условного срока, домашний арест, ограничение права на вождение транспортного средства.

Теги
ГрузияНовый год и РождествоЗурабишвили, Саломе
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