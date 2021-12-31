Толщина льда на катках в центре Москвы подходит для катания

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Толщину льда на катках в центре Москвы на естественных водоемах - на Патриарших и Чистых прудах - проверили перед новогодними каникулами, она превышает необходимые 25 см и подходит для катания. Об этом сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Перед новогодними каникулами дополнительно проверили катки на естественных водоемах. В центре столицы работают два катка на естественных водоемах - на Патриарших и Чистых прудах. Обязательное условие для их работы - толщина льда не менее 25 см. Сейчас толщина льда на Патриарших прудах составляет 35 см, а на Чистых прудах - 29 см", - сообщили в пресс-службе.

Там также заверили, что специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к 0°С и выше - ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений, катки будут незамедлительно закрыты.

"Каток на Патриарших прудах - старейший в городе. Еще в XIX веке здесь проводили соревнования и устраивали праздники. Согласно городской легенде, Лев Толстой привозил на этот каток дочерей, а в романе "Анна Каренина" на Патриарших Левин искал Кити. На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России. И именно этот каток можно увидеть в одном из эпизодов фильма "Покровские ворота", - заключили в комплексе городского хозяйства.