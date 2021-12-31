Открытый ледовый каток впервые появился в Астраханском кремле

АСТРАХАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Каток под открытым небом впервые в регионе появился в пятницу в Астраханском кремле, он будет работать без выходных до конца января, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Астраханской области.

Впервые новогодние представления в Астраханском кремле украсит самая высокая елка высотой 21 м, а также необычная сценическая площадка с ледовым катком. Соборная площадь кремля превратилась в единый виртуальный концертный зал под открытым небом в рекордно короткие сроки, благодаря реализации нацпроекта "Культура".

"Покататься на кремлевском катке можно с 31 декабря. В рамках нацпроекта на территории Астраханского кремля создана уникальная сценическая площадка, необычным дополнением которой стал ледовый каток. Для астраханцев он будет работать весь январь, без выходных с 8:00 до 22:00. Для тех, кто захочет провести свой досуг спортивно, будут предложены мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Билеты на каток можно приобрести также по Пушкинской карте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа катка будет сопровождаться интерактивными культурно-развлекательными мероприятиями. Эстрадные, классические, народные композиции о зимней поре, волшебстве Нового года и Рождества, будут звучать каждый вечер на главной сцене праздника в исполнении астраханских артистов. На больших экранах, установленных по обе стороны от сцены под открытым небом, зрители увидят трансляции оперы "Князь Игорь", музыкальных спектаклей "Белоснежные сказки кота Берендея" и "Снежная королева", новогодней сказки "Волшебное кольцо".

По данным пресс-службы, у новогодней елки в кремле для детей будет организована ежедневная развлекательная программа с участием сказочных персонажей, а также состоится премьера музыкально-интерактивной сказки "Тайна кристалла", героями которой станут известные с самого детства Снежная Королева, Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка и персонажи с "астраханским колоритом" - Помидорка, Окунь и Судак.