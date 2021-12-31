Метеопредупреждения о гололеде и гололедице 31 декабря объявили в ряде регионов ЦФО

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Синоптики распространили предупреждения о гололеде и гололедице, которые ожидаются 31 декабря в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Ивановской, Рязанской, Тамбовской областях. Об этом сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и региональных управлений МЧС.

По данным синоптиков ЦГМС, гололед и гололедица на фоне перепадов температуры воздуха в течение дня и вечера 31 декабря ожидаются в Ивановской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях. "До конца дня 31 декабря на территории Рязанской области ожидается гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте областного управления МЧС.

Неблагоприятные погодные условия - местами мокрый снег, туман, гололед, гололедица - также возможны 31 декабря в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. "Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, гололедица. <...> Днем - от минус четырех градусов до плюс одного градуса", - отметили в ГУ МЧС по Брянской области.

Об ухудшении погодных условий в других регионах на данный момент не сообщается. По информации сайта Гидрометцентра России, 31 декабря через территорию ЦФО будут перемещаться атмосферные фронты циклона с центром над северо-западом европейской территории РФ. В большинстве областей пройдет небольшой снег, преобладающая температура днем в пятницу и в ночь на 1 января - от плюс одного градуса до минус шести градусов.