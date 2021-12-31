Скворцова рассказала о летальности от ковида на подконтрольных ФМБА территориях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Летальность от коронавирусной инфекции на территориях, подконтрольных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ниже в 2,5 раза среднего показателя по России в 2021 году. Об этом в пятницу заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы достигли [за 2021 год] того, что на территориях, за которые мы отвечаем, летальность в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране, это чуть больше 1%. Что в общем считается неплохим показателем, хотя мы, конечно, стремимся к тому, чтобы и его не было", - сказала она.

По словам Скворцовой, таких результатов удалось достичь благодаря дополнительному усовершенствованию противоэпидемических мер. "Добились очень высокого показателя тестирования. Средний показатель - 570 на 100 тыс., то есть он больше чем в два раза превышает рекомендуемые уровни по стране. На ряде объектов и более тысячи на 100 тыс., это позволяет очень рано выявлять инфицированных и очень быстро начинать их правильно лечить", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 286,6 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 499 982 случая заражения, выздоровели 9 463 919 человек, умерли 308 860. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.