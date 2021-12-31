В Литве не зафиксировали за сутки попыток нелегальных мигрантов попасть в страну

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. /ТАСС/. Литовские власти не зафиксировали ни одной попытки нелегальных мигрантов проникнуть в республику через границу с Белоруссией за минувшие сутки. Об этом в пятницу сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"Ни одного случая нелегального перехода границы за четверг не отмечено. В декабре это седьмой раз, когда отсутствовали попытки нарушения госграницы за сутки", - говорится в сообщении.

Литовские пограничники не фиксировали ни одного нелегального перехода 7, 10 декабря, с 14 по 16 декабря, а также 21 декабря. В период католических рождественских праздников (24-26 декабря) при попытке нелегально попасть в Литву были замечены и вытеснены обратно в Белоруссию 29 нелегальных мигрантов.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С начала августа пограничники, а также помогающие им военные и представители военизированных добровольческих сил не пропустили на территорию Литвы и вытеснили в Белоруссию 8 099 мигрантов.