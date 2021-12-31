В Северной Осетии сотрудники ГИБДД вышли на службу в образах сказочных персонажей

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Северной Осетии в преддверии Нового года вышли на службу в образах сказочных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГИБДД МВД по РСО-Алания в образе дорожно-патрульных сказочных персонажей вышли на дороги Владикавказа. Необычный патруль останавливал водителей, напоминал им о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не забывать о них в новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Особое внимание инспекторы уделили детям. Дед Мороз и Снегурочка напутствовали ребят слушаться родителей и быть дисциплинированными участниками дорожного движения. Дети, которые были в автомобиле пристегнутыми, либо находились в детском удерживающем устройстве, получали подарки.