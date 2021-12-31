С Дворцовой площади в Петербурге отправили 15 тыс. открыток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Почта России завершила работу новогоднего почтового пункта на Дворцовой площади, с которого петербуржцы и гости города в течение 10 дней могли бесплатно отправить открытки в любую точку мира. По итогам акции почтальоны доставят более 15 тыс. почтовых карточек в десятки городов планеты, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе макрорегиона "Северо-Запад" Почты.

"С 20 по 30 декабря 2021 г. петербуржцы и гости Северной столицы отправили 15 тыс. открыток. <…> Все новогодние поздравления, подписанные 30 декабря 2021 года, в ближайшее время отправятся во все регионы России и разные страны мира - все остальные открытки Почта России уже обработала и отправила адресатам", - рассказали агентству в пресс-службе.

Пришедшие на Дворцовую площадь россияне часто отправляли свои новогодние поздравления своим друзьям и знакомым в других странах. Среди наиболее частых мест назначения - города Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Великобритании, США, Канады, Китая, Испании, Нидерландов, Индии. Отдельные праздничные открытки направлялись в Монако, Бразилию и в другие отдаленные локации.

За 10 дней работы новогоднего почтового пункта на площади перед Зимним дворцом свои поздравительные открытки успели отправить игроки хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург", художественный руководитель "Мюзик-Холла" Фабио Мастранджело, директор Петербургской капеллы Ольга Хомова, актеры Николай Буров, Борис Смолкин, Анастасия Мельникова, Анна Мигицко и Андрей Носков, стрит-арт художник Стас Багс, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и многие другие.

Проект "Новогодняя почта" был запущен "Почтой России", газетой "Петербургский дневник" и Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга 20 декабря. Все открытки были выполнены по рисункам детей - победителей конкурса "Главная открытка города", объявленного и проведенного "Петербургским дневником" специально для этого проекта.