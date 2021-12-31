Власти Гонконга ужесточили до семи дней карантин для членов экипажей авиалиний

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга в свете угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса с 1 января существенно ужесточают правила карантина для членов экипажей авиалиний. Это уже вторая такая мера за эту неделю, сообщает в пятницу радиостанция RTHK .

Отныне пилотам и бортпроводникам базирующихся здесь авиакомпаний по возвращении из рейсов за пределами Китая придется проходить карантин в отелях сроком на семь дней вместо трех нынешних. При этом еще до недавнего времени им разрешался домашний режим карантина, однако неоднократно выявлялись случаи его нарушения.

Один из инфицированных членов экипажа ведущей местной авиакомпании Cathay Pacific посетил ресторан в оживленном торговом центре для встречи с родственниками. Там он заразил омикрон-штаммом своего 76-летнего отца, а также еще одного посетителя - строительного рабочего, чей столик находился в 10 метрах.

Это вызвало серьезную озабоченность властей, поскольку локальные случаи передачи коронавируса в Гонконге не регистрировались на протяжении почти трех месяцев. В связи с инцидентом глава гонконгской администрации Кэрри Лам вызвала к себе руководителей Cathay Pacific и сделала им серьезное представление.

В свою очередь авикомпания в связи с ужесточением карантина приостановила на неделю все свои грузовые дальнемагистральные рейсы. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС пилот Cathay Pacific Брендон Чан, в свете такого развития событий Гонконг рискует столкнуться с массовыми отменами рейсов. "Это способно подорвать значение мегаполиса как крупного центра авиационных перевозок, нарушить цепочки поставок", - пояснил собеседник.

Грузооборот международного аэропорта Чеклапкок в Гонконге за первые девять месяцев текущего года вырос на 13% - до 3,6 млн тонн. По этому показателю он пока остается самым оживленным в мире, но в следующем году ситуация может измениться.