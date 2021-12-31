Медведев в новогоднем поздравлении назвал единство сильной стороной россиян

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Граждане России сильны своим единством, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, вместе преодолев все испытания уходящего года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем видеообращении в Facebook.

"Уходящий год тоже оказался крайне непростым. Сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, что хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом, своими родными, близкими и друзьями, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, нашим искреннем желанием проявить свои лучшие качества", - сказал он.

Медведев также отметил, что самые трудные испытания граждане России преодолели вместе. "Наши люди ни раз доказывали, что умеют любить, сопереживать, помогать и даже жертвовать собой ради других. Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами", - добавил он.

"Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия, пусть все будет хорошо. С Новым годом!", - обратился он к россиянам.