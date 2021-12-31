В Великобритании разрешили применять противовирусный препарат Pfizer при лечении COVID-19

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Уже второй противовирусный препарат для лечения COVID-19 был одобрен для применения на территории Великобритании. Как сообщило в пятницу Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в Соединенном Королевстве было разрешено применение препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. В начале ноября Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира - лекарства от коронавируса, созданного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

"Средство для лечения COVID-19 под маркой Paxlovid (комбинация PF-07321332 (нирматрелвира - прим. ТАСС) и ритонавира) было одобрено Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) после того, как было признано, что препарат позволят безопасно и эффективно снизить риск госпитализации и смерти людей с легким и среднетяжелым течением COVID-19, у которых могут развиться тяжелые формы заболевания, - говорится в заявлении агентства. - Соответствующее решение было принято после тщательного изучения регулятором данных о безопасности, качестве и эффективности препарата. <...> Пока слишком рано судить о том, как на эффективности Paxlovid будет сказываться штамм "омикрон", однако в MHRA вместе с компанией-производителем активно работают над тем, чтобы установить это".

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. Клинические испытания показали, что среди получавших его пациентов с коронавирусной инфекцией риск госпитализации снижался на 89% по сравнению с группой плацебо при условии, что лечение начиналось в течение трех дней после появления симптомов заражения. Значительно реже попадали в больницы и умирали также те участники исследования, которые начинали принимать препарат в первые пять дней болезни. Британский регулятор рекомендует препарат людям старше 18 лет при наличии у них хотя бы одного фактора риска развития осложнений COVID-19. Среди них: ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и возраст старше 60 лет.

22 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для экстренного использования для лечения легких и среднетяжелых форм COVID-19, а 26 декабря лекарство было одобрено в Израиле. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит оценку препарата с ноября и пока его не сертифицировало, однако 16 декабря допустило возможность его использования в ЕС в ряде ситуаций.