{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 900 пожарных будут обеспечивать безопасность в Новый год в Москве

Столичные пожарные несут службу в усиленном режиме

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 900 пожарных, спасателей и добровольцев в Москве готовы приступить к тушению пожаров в случае их возникновения в новогоднюю ночь, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Обеспечение пожарной безопасности москвичей и гостей столицы в период новогодних праздников является одной из первоочередных задач Главного управления МЧС России по Москве. Более 900 пожарных, спасателей и добровольцев будут следить за пожарной безопасностью во время празднования Нового года", - говорится в сообщении.

Столичные пожарные несут службу в усиленном режиме. На площадках для запуска фейерверков также будут находиться пожарные.

Теги
Россия
Москвичи собрали 2,3 тыс. кг мандаринов для подопечных благотворительных фондов
Она прошла во всех павильонах "Московских ярмарок"
Читать полностью