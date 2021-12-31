Более 900 пожарных будут обеспечивать безопасность в Новый год в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 900 пожарных, спасателей и добровольцев в Москве готовы приступить к тушению пожаров в случае их возникновения в новогоднюю ночь, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Обеспечение пожарной безопасности москвичей и гостей столицы в период новогодних праздников является одной из первоочередных задач Главного управления МЧС России по Москве. Более 900 пожарных, спасателей и добровольцев будут следить за пожарной безопасностью во время празднования Нового года", - говорится в сообщении.

Столичные пожарные несут службу в усиленном режиме. На площадках для запуска фейерверков также будут находиться пожарные.