Москвичи собрали 2,3 тыс. кг мандаринов для подопечных благотворительных фондов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. кг мандаринов предоплатили москвичи для подопечных благотворительных фондов в рамках акции "Подвешенный мандарин". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Москвичи собрали 2,3 тыс. килограммов мандаринов в рамках новогодней акции "Подвешенный мандарин". Она прошла во всех павильонах "Московских ярмарок". Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для участия в акции было необходимо приобрести один килограмм или упаковку мандаринов, а вторую оплатить для подопечных проверенных благотворительных фондов. Любой желающий также мог оплатить такую покупку отдельно. Среди тех, кто получил мандарины, я пациенты хосписов, пожилые и одинокие москвичи. Посылками с новогодними фруктами также порадовали членов многодетных и малообеспеченных семей, матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей, и других подопечных фондов.

"Те, кому не хватило времени принять участие в акции, могут сделать доброе дело и подарить частичку праздника с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Это один из самых простых способов поддержать некоммерческие организации разовыми пожертвованиями или на постоянной основе. Сейчас к сервису подключено 60 благотворительных фондов", - уточняется на сайте.

Так, сделать пожертвование можно на главной странице сервиса, выбрав организацию и указав сумму взноса, авторизация на mos.ru в этом случае не потребуется. Такая же функция есть в сервисе "Мои платежи" - авторизованным на mos.ru пользователям достаточно выбрать строку "Благотворительность". Для тех, кто хочет помогать постоянно, есть функция автоплатежа. Перевести деньги можно и в приложении "Моя Москва": блок "Благотворительность с mos.ru" и кнопка "Помочь" располагаются под списком счетов; сделать пожертвование и подключить автоплатеж можно только при наличии банковской карты.