Мишустин выразил соболезнования патриарху Кириллу в связи со смертью брата

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи со смертью его брата - протоиерея Николая Гундяева.

"Всю свою жизнь отец Николай посвятил служению Русской православной церкви, внес большой вклад в созидание церковной жизни в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. А также многое сделал для развития духовного образования как ректор Ленинградской духовной академии. Его глубокие знания и мудрость ярко проявились в неустанных трудах и заботах, направленных на укрепление единства православия", - говорится в телеграмме Мишустина, текст которой приводится в сообщении пресс-службы кабмина.

По словам премьера, уход Гундяева стал невосполнимой утратой для родных и близких, для всех, кто знал, уважал и высоко ценил его. "Трудно смириться с этой потерей. Но самые дорогие люди навсегда остаются в нашем сердце, нашей памяти. Искренне разделяю вашу боль", - написал Мишустин.

Ранее сообщалось, что брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году после продолжительной болезни. Отпевание отца Николая пройдет 2 января 2022 года, похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

О священнике

Согласно сведениям с сайта РПЦ, родился будущий священник 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Отец, Михаил Гундяев, после войны принял священный сан. Мать, Раиса Гундяева, преподавала немецкий язык в школе. Младшая сестра Елена Гундяева стала проректором по культуре СПбДА. Сын протоиерея Николая Михаил также стал священником.

Годы Великой Отечественной войны Николай с матерью прожил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м - Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. Был удостоен сана протоиерея в 1971 году.

С 19 июля 1972 года занял должность секретаря комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 13 февраля 1973 года по 4 апреля 1977 года был заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. С 1977 года - консультант Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1976-1977 годах - заведующий аспирантурой Московской духовной академии.

С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986 года Николай Гундяев был настоятелем Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Со 2 марта 1986 года - исполняющим обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии, а с 15 марта 1986 года по 22 июня 1987 года - ректором ЛДА. 23 июня 1987 года вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года вновь стал почетным настоятелем.