Жители Дальнего Востока встретили 2022 год

ТАСС, 31 декабря. Жители регионов Дальнего Востока первыми в России проводили уходящий 2021 год и встретили 2022 год. В самых восточных российских регионах - на Камчатке и Чукотке Новый год наступил, когда в Москве было еще 15:00, в самом западном регионе Дальневосточного федерального округа - в Бурятии - наступление Нового года пришлось на 19:00 мск.

В этом году коррективы в праздничную программу внесли погода и вынужденные ограничения из-за пандемии коронавируса. Некоторые города решили отказаться от массовых мероприятий, в Улан-Удэ торжества провели 30 декабря, а в Петропавловске-Камчатском празднества перенесены на 1 января.

"Открытие главной елки на площади Советов в Улан-Удэ и праздничный салют состоялись 30 декабря. К этому событию артисты подготовили праздничное театрализованное представление "Чудеса под Новый год", игры и викторины, детвору поздравил Дед Мороз. Сегодня жители республики, города Улан-Удэ встречают Новый год дома, в кругу близких людей", - сообщили ТАСС в правительстве региона.

В этом году на площади Советов в Улан-Удэ мастера построили ледовый городок с 27-метровой елью, с горками и подсвеченными ледяными скульптурами - всего их около 40, в том числе это фигуры 12 животных восточного календаря, среди них и символ наступающего года - тигр. "Новогодний городок посвящен персонажам из мультфильма бурятского режиссера Эрдэни Жалцанова - мальчикам Бадме и Чагдару. Их ледяные скульптуры также есть на площади, это герои мультика, созданного для сохранения и популяризации бурятского языка среди молодежи республики", - пояснили в мэрии столицы Бурятии.

Не менее красочный ледовый городок с 20-метровой "альпийской" елью, музыкальными снеговиками, медведями и Гулливером возведен в центре Благовещенска. Там последние часы уходящего года провели несколько сотен местных жителей. Участников гуляний было меньше, чем обычно, причина - минус 32 градуса ниже ноля и стремление соблюсти меры безопасности. "В условиях пандемии коронавирусной инфекции, чтобы не создавать массового скопления людей, мы постарались на разных площадках в городе установить елки, горки, арт-объекты, чтобы люди имели возможность прогуляться и полюбоваться праздничным оформлением рядом со своим домом", - пояснил мэр столицы Амурской области Олег Имамеев.

Новогодняя ночь во Владивостоке также выдалась морозной, но это не омрачило праздник: жители столицы Приморья катались на катке в центре города, вечером их развлекали ростовые куклы, состоялось световое представление, диджей-сет и красочный салют. Вечером 31 декабря площадь стала частью сценического пространства, там развернулся спектакль-сказка о торжестве праздничного духа - "Сон в зимнюю ночь". Торжества прошли также в Хабаровском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области, в Чукотском автономном округе.

Погодные коррективы

В Петропавловске-Камчатском в ночь с 31 декабря на 1 января ветрено. В пятницу на территорию Камчатки начал оказывать влияние тихоокеанский циклон. Из-за ухудшения погоды запланированные торжества перенесены на 1 января, в том числе и новогодний салют. Люди встретили Новый год дома, со своими семьями, с друзьями.

В Южно-Сахалинске из-за пандемии впервые отменили праздничное новогоднее мероприятие у главной елки, однако жители и гости островного центра смогли посмотреть на салют сразу в нескольких точках города. Многие южносахалинцы решили не сидеть дома, а отправились на прогулку. Вместе с Сахалинской областью в одном часовом поясе встретила Новый год Магаданская область. Уличных гуляний в праздничную ночь там тоже не было: температура воздуха в ночное время в Магадане - около минус 20 градусов.

В столице самого большого российского региона - в Якутске - Новый год традиционно встретили салютом на площади Ленина. Но, как сообщили в пресс-службе правительства Якутии, массовых мероприятий в новогоднюю ночь там не было. Из-за ограничений, связанных с пандемией, и для безопасности местных жителей: в ночь на 1 января в Якутске около 50 градусов мороза.