Оренбургский Роспотребнадзор обязал вакцинироваться студентов и работников сферы услуг

ОРЕНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Оренбургское управление Роспотребнадзора опубликовало постановление об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции студентов и работников, оказывающих услуги. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

"Обучающимся в профессиональных образовательных организация и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; работникам санаторно-курортных организаций; работникам организаций сферы предоставления услуг, включая услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники; газоснабжения; юридические, туристические или ритуальные услуги", - так был дополнен пункт постановления, в котором определялись категории граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

Уточняется, что 80% сотрудников или обучающихся подобных организаций должны быть вакцинированы первым компонентом до конца января, а двумя - до конца февраля.

Ранее в области в связи со стабилизацией ситуации отменили ряд ограничений. Например, больше не требуются сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении концертов или театров, залы в которых теперь могут быть заполнены на 100% вместо прежних 75%. Также кафе и ресторанам разрешили работать круглосуточно все новогодние каникулы. При этом в Оренбуржье сохраняется запрет на деятельность ночных клубов и кальянных.