С января проезд на ночных экспрессах Москва - Зеленоград будет стоить почти вдвое дешевле

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда на ночных экспрессах между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом снизится с 1 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московско-Тверской пассажирской компании (МТППК).

"С 1 января рейсы четырех ночных экспрессов на участке Москва - Крюково (Зеленоград) будут обслуживать поезда "Комфорт". Это значит, проезд на экспрессах будет стоить дешевле - как на обычных электричках. При этом время в пути не увеличится, а останавливаться поезда по-прежнему будут только на станциях Химки и Сходня", - сообщили в пресс-службе.

Поездка на экспрессе от Москвы до Зеленограда стоит 215 рублей, на "Комфорте" или обычной электричке - 130 рублей. До станции Химки - 135 рублей и 78 рублей; до станции Сходня - 170 рублей и 104 рубля соответственно.

Ночные рейсы между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом были запущены с 18 декабря. Поезда ходят по выходным дням, отправляясь из Москвы в 01:40 и 02:42, а в обратном направлении - в 00:48 и 01:55. В пути пассажиры проводят около 30 минут.