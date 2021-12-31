В Британии заявили о падении риска госпитализации с "омикроном" на 80% после трех прививок

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Риск госпитализации после заражения омикрон-штаммом коронавируса снижается в среднем на 80% после трех прививок от COVID-19. Об этом говорится в еженедельном докладе, распространенном в пятницу Агентством по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), которое ссылается на данные двух исследований, одно из которых было проведено самим агентством, а второе - его биостатистическим подразделением при Кембриджском университете.

"Проведенный анализ показал, что в случае с "омикроном" риск госпитализации ниже после получения второй и третьей доз вакцины. По сравнению со случаями заражения "омикроном" среди невакцинированных лиц, риск госпитализации после трех прививок был ниже в среднем на 81% (77-85%). <...> Необходимо больше данных, чтобы оценить, как долго сохраняется защита от госпитализации", - говорится в документе. После двух доз вакцины вероятность госпитализации с омикрон-штаммом снижается на 65%.

Выводы ученых основаны на анализе большого массива данных о примерно полумиллионе случаев инфицирования штаммом "омикрон" в Великобритании, где на него приходится 93% всех заражений. Указано, что полученные результаты учитывают поправки на пол, возраст, этническую принадлежность, уровень финансового благополучия заболевших, а также то, болели ли они ранее COVID-19.

Другое исследование UKHSA, где выборка была меньше, показало, что риск госпитализации среди трижды привитых падает на 68% по сравнению с теми, кто не получал вакцину. Авторы работы указывают, что этот показатель повышается до 88%, если учитывать, что во многих случаях вакцинация также может предотвращать появление симптомов заболевания. При этом исследователи подчеркивают, что в случае с "омикроном" применяемые сейчас вакцины обеспечивают "значительно более низкий уровень защиты" от заражения и развития симптомов болезни по сравнению с дельта-штаммом вируса.

В докладе также приводятся уточненные данные о том, насколько реже заражение омикрон-штаммом приводит к госпитализации по сравнению с вариантом "дельта". Согласно собранной агентством информации, в случае с "омикроном" риск попасть в больницу примерно вдвое ниже, чем при заражении дельта-штаммом. После осмотра в отделениях скорой медицинской помощи и травматологии больных с "омикроном" госпитализируют в три раза реже, чем пациентов с "дельтой".

UKHSA также приводит новые данные о числе зараженных омикрон-штаммом жителей королевства, которые умерли в больницах стран. Их число достигло 57. Среди умерших - люди в возрасте от 41 года до 99 лет.

Вакцинация в Великобритании

К настоящему моменту в Великобритании около 78% всего населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Без учета детей до 12 лет, которых в стране пока не прививают, этот показатель достигает 90%. Двумя дозами привиты 72% жителей страны (82% взрослых и подростков). Третью бустерную прививку сделали 34 млн человек - 52% всех британцев или 75% от общего числа тех, кто сейчас может получить третью дозу вакцины.

В Великобритании делают прививки от коронавируса четырьмя вакцинами производства компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson. При этом ревакцинируют жителей страны только препаратами от Pfizer и Moderna.