Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от ковида незадолго до праздников

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россиянам, которые вакцинировались от новой коронавирусной инфекции незадолго до праздников, во время застолья упор стоит сделать на качественную белковую пищу для лучшей выработки антител.

Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков - хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител", - рассказал он.

Гинцбург добавил, что рацион с достаточным количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.