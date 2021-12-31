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Новый год и Рождество

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр столицы пожелал жителям города хорошего настроения в 2022 году и поблагодарил за трудолюбие

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом, поблагодарил их за трудолюбие и терпение, а также пожелал доброго настроения.
"Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник - вдохновении от проблем и забот, праздник - мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни", - обратился к москвичам Собянин в своем Telegram-блоге.

Он поблагодарил жителей столицы за трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно мэр поблагодарил ветеранов, которые отдали десятилетия развитию "любимого города и нашей страны", а также врачей и медсестер, "которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом".

Собянин отметил, что, несмотря на сложности, Москва продолжает активно развиваться: строятся метро, дороги, школы, детские сады, поликлиники и больницы; реставрируются памятники архитектуры, благоустраиваются парки и дворы.

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Собянин, Сергей СеменовичНовый год и Рождество
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