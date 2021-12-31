Макрон надеется на завершение пандемии в 2022 году

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, выступая с новогодним обращением к соотечественникам, выразил надежду, что в 2022 году страна выйдет из пандемии. "Я с оптимизмом смотрю в будущее. 2022 год станет, возможно, годом завершения пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами", - сказал Макрон, отметив вместе с тем, что стране предстоят "трудные недели" в связи с мощной пятой волной коронавируса.

Французский лидер призвал 5 млн сограждан, которые пока еще не сделали прививку, последовать примеру большинства соотечественников и пройти вакцинацию. Во Франции прививки от коронавируса являются для большей части населения добровольными. Президент, однако, считает вакцинацию проявлением гражданской ответственности каждого. "Обязанности должны иметь приоритет над правами", - заметил Макрон.

Во Франции в пятницу был обновлен антирекорд по числу заболевших. За минувшие сутки власти зафиксировали более 232 тыс. новых случаев, что стало самым большим показателем за все время пандемии, начавшейся два года назад.

В стране проходит активная кампания по ревакцинации населения. Вакцинацию в стране с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.