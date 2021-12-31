Байден обсудил с губернатором Колорадо ситуацию с природными пожарами в штате

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу обсудил по телефону с губернатором Колорадо Джаредом Полисом ситуацию с природными пожарами в штате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Губернатор Полис описал последствия [пожаров] и рассказал о необходимости дополнительной федеральной поддержки. Президент заверил его, что будут приложены все усилия для предоставления немедленной помощи людям", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям уже работает над этим вопросом.

"К счастью, снегопад поможет положить конец пожарам и можно будет приступить к восстановительным работам", - добавили в Белом доме.

Природные пожары начались в округе Боулдер в Колорадо в четверг утром, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветреной погоды, пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома перед тем, как их охватило пламя. Однако, по предварительным данным, стихия не унесла ни одной жизни, в настоящее время пропавшим без вести числится лишь один человек.

Властям еще предстоит провести оценку ущерба, по словам шерифа округа, огнем уничтожено порядка 600 зданий, однако эта цифра может вырасти после осмотра пострадавших территорий. Всего эвакуационными пунктами воспользовались порядка 200 человек, местная администрация пока не будет их закрывать, чтобы дать кров тем, кто лишился своих домов.