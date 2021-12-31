{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

В Австрии Новый год встречают при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений

В частности, в районе Баден в федеральной земле Нижняя Австрии воздух днем прогрелся до 18,3 градуса по Цельсию

ВЕНА, 31 декабря. /ТАСС/. Рекордно теплая погода за все время метеонаблюдений зарегистрирована в Австрии 31 декабря перед празднованием Нового года. Так, в районе Баден в федеральной земле Нижняя Австрии близ Вены воздух днем прогрелся до 18,3 градуса по Цельсию, сообщила в пятницу служба оповещения о стихийных бедствиях.

Во многих районах на востоке Австрии в пятницу в целом была зафиксирована необычно высокая для зимы температура - от 16 до 17,6 градуса по Цельсию. Например, в Вене метеорологи уже зарегистрировали самую теплую температуру с 1941 года в канун Нового года - в полночь она ожидается на отметке 12 градусов тепла.

Причиной по-настоящему весенней погоды в Австрии в эти дни стали субтропические воздушные массы. До этого рекордно теплая температура - - 9 градусов тепла - в Вене в полночь на Новый год была зафиксирована в 1987 году. Самая низкая температура в столице Австрии в новогоднюю ночь была отмечена в 1997 году - 9,4 градуса мороза.

Теги
АвстрияНовый год и Рождество
Вступают в силу отдельные статьи закона о едином регистре сведений о населении
Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов
Читать полностью