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Новый год и Рождество

Захарова поздравила россиян с Новым годом

Официальный представитель МИД РФ пожелала всем гражданам в наступившем году здоровья и преодоления сложностей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам в новом 2022 году счастья, здоровья и преодоления всех сложностей.

"Дорогие любимые друзья, коллеги, знакомые и незнакомые, поздравляю вас с Новым годом. Не хочу про трудности, не хочу про сложности. Хочу только про то, что желаю вам любви близких, коллег, товарищей, хорошего настроения, сил на преодоление всего того, что мы вынуждены все естественно преодолевать, такова жизнь", - рассказала дипломат корреспонденту ТАСС о своих пожеланиях.

"Здоровья, счастья, успеха, благополучия вам и вашим близким. С Новым годом!" - добавила она.

Теги
РоссияНовый год и РождествоЗахарова, Мария Владимировна
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