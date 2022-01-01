Иностранцев начнут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Иностранные граждане, осуществляющие незаконную трудовую деятельность в России, с 1 января могут быть выдворены из страны, а их работодатели оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей), к иностранцам могут быть применены меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тыс. рублей за каждого такого работника", - сказали в пресс-центре.

В МВД напомнили, что 31 декабря закончились введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

Всего, по данным ведомства, более 7 млн иностранных граждан получили с 2020 года разрешительные документы на пребывание в России, 1,5 млн урегулировали свое пребывание в стране. Вместе с тем в информационных системах МВД имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в РФ в нарушение установленного режима пребывания.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось. Льготный режим для иностранцев истек 30 сентября.