Местные власти будут обеспечивать пожарную безопасность вне населенных пунктов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вне границ населенных пунктов ложится на плечи муниципальных властей. Соответствующие изменения внесены в законодательство РФ и вступили в силу с начала этого года.

"К вопросам местного значения муниципального района относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов", - сказано в тексте документа. Ранее власти отвечали за первичную пожарную безопасность только внутри населенных пунктов.

Также у муниципальных органов местного самоуправления появилось право создавать муниципальную пожарную охрану. Если у властей нет на это средств, штрафовать за отсутствие такой охраны не будут.