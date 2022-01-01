В Швейцарии вступила в силу облегченная процедура коррекции пола и смены имени

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Законодательство, существенно облегчающее процедуру смены пола и имени, вступило в силу в субботу в Швейцарии. Для этого гражданам страны теперь достаточно подать заявление властям и заплатить сбор в размере 75 франков (около 6 170 рублей по текущему курсу). Никакого медицинского освидетельствования или соблюдения иных предварительных условий не требуется.

Соответствующие поправки в законодательство парламент внес в декабре 2020 года, а в октябре 2021-го правительство (Федеральный совет) приняло решение об их вступлении в силу с 1 января 2022 года. Федеральный совет пояснил, что граждане имеют отныне право посредством "простой и быстрой процедуры модифицировать указание на пол и имя путем подачи заявления в управление по вопросам гражданского состояния". Такое заявление "может быть подано любым гражданином, имеющим внутреннее устойчивое убеждение, что он не принадлежит к тому полу, который указан в акте гражданского состояния". Если лицу, желающему сменить пол и имя, меньше 16 лет, то потребуется согласие его законного представителя.

Правительство пояснило, что внесение изменений, касающихся пола, в акт гражданского состояния, никак не затрагивает семейное право, включая родственные связи и регистрацию брака. При этом в регистре гражданского состояния можно указать только женский или мужской пол. На настоящий момент для желающих сменить пол не предусмотрен третий гендерный вариант, а также нет возможности отказаться от указания пола.

В 2022 году однополые пары в Швейцарии получат право заключать полноценный брак: соответствующее законодательство вступит в силу 1 июля. На состоявшемся в стране в сентябре 2021 года референдуме 64,5% граждан высказались за легализацию однополых браков.

В Швейцарии с 2007 года пары, состоящие из двух мужчин или двух женщин, имели по закону право заключать зарегистрированное партнерство. Это давало им ряд тех же прав, которые имеются у гетеросексуальных пар, состоящих в браке, в частности в сфере наследования, пенсионного обеспечения и усыновления и удочерения ребенка одного из партнеров другим партнером. Однако у них не было права удочерять и усыновлять детей совместно, а также пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории Швейцарии. Новое законодательство наделит их этими правами. Кроме того, если один из супругов одного пола не имеет швейцарского паспорта, он после заключения брака сможет теперь воспользоваться процедурой облегченного получения швейцарского гражданства. Зарегистрированное партнерство, согласно новым правилам, может быть преобразовано в законный брак.