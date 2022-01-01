В Якутии родился ребенок - первый получатель капитала программы "Дети столетия"

ТАСС, 1 января. Программа целевого капитала "Дети столетия" начала действовать в субботу в Якутии. Первым получателем выплаты в 100 тыс. рублей стал младенец из села Амга, расположенном на юго-востоке центральной части республики, сообщил в Instagram глава Якутии Айсен Николаев.

"[В первый день 2022 года], в 00:12 часов (18:12 мск), появился первый ребенок нового столетия республики (родившийся в год 100-летия Якутской АССР - прим. ТАСС). Мальчик весом 3,6 кг, ростом 52 см стал четвертым ребенком Айхалланы Иннокентьевны Николаевой из Амгинского улуса. Его рождение ознаменовало начало Года матери в Якутии. Он станет первым обладателем целевого капитала "Дети столетия" в 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В декабре глава Якутии подписал указ о целевом капитале "Дети столетия", согласно которому каждому ребенку, родившемуся или усыновленному в 2022 году, предусмотрят выплату в размере 100 тыс. рублей. Семьи могут направить средства на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарственных препаратов. Также можно направить на семейный отдых, улучшение жилищных условий и ремонт жилья, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, страхование жизни и здоровья ребенка.

Якутия - лидер по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. В 2021 году в республике родились 12 024 ребенка - 6 145 мальчиков и 5 879 девочек.