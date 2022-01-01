Первая церемония поднятия флага прошла на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Первая в 2022 году церемония поднятия государственного флага прошла в субботу с утра на площади Тяньаньмэнь.

Церемония, включающая торжественный выход караула военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) из ворот Небесного спокойствия и собственно поднятие флага заняла две минуты. За ритуалом наблюдали сотни пекинцев и гостей столицы, специально приехавших на главную площадь города.

Наступление нового года, хотя и считается в КНР официальным праздником, не вызывает особого интереса у китайцев. В Пекине не гремели хлопушки - их использование уже несколько лет запрещено в черте города. Праздник на улице отметили сравнительно немногочисленные горожане, в основном - студенты, собравшиеся в кафе и ресторанчиках на "ресторанной" улице Саньлитунь на востоке города и еще в нескольких подобных местах.

В Пекине продолжают действовать повышенные меры противоэпидемической защиты, предусматривающие обязательное предъявление "кода здоровья", который позволяет установить, не посещал ли его владелец в последнее время очаги распространения инфекции и не общался ли с заболевшими. Запрещены массовые мероприятия числом более 50 участников. Горожане за пределами своих жилищ предпочитают не снимать маски.

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 231 новый случай заражения коронавирусом, в том числе 175 "внутренних" и 56 "ввозных". Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Практически все случаи передачи вируса по-прежнему происходят в Сиане - административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). Таким образом, Китай благодаря принимаемым строгим мерам сдерживает распространение инфекции по стране, но не в состоянии пока полностью купировать очаг в Шэньси.

Однако это не мешает стране готовиться к зимним Олимпийским играм-2022. В пятницу в Пекине прошла презентация парадной формы для участников олимпийских церемоний.