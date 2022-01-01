В СКФО рассказали, как можно провести новогодние каникулы на Северном Кавказе

ТАСС, 1 января. Ограничение массовых мероприятий, введенное в ряде регионов Северного Кавказа на период новогодних праздников, не помешает сделать каникулы в СКФО яркими и запоминающимися - для туристов подготовлены самые разнообразные активности, позволяющие отдохнуть без риска для здоровья и получить новые впечатления. На горнолыжных курортах традиционное катание дополнили скитурами и экскурсионными программами, в Дагестане разработали около десятка новогодних маршрутов, а, например, на Кавминводах прямо посреди курортного Кисловодска открыли гостиную Кавказского Деда Мороза. Подробнее о том, как встречают туристов на курортах СКФО, ТАСС рассказали представители региональной власти и туристического бизнеса СКФО.

Лыжи, скитур и юбилей

Наиболее массово в период зимних каникул туристы посещают горнолыжные курорты Северного Кавказа. По информации АО "Кавказ.РФ", управляющей курортами "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи", здесь позаботились, чтобы отдых в новогодние праздники был максимально насыщенным. Так, на "Архызе" организовали вечернее катание, открыли ледовый каток и склон для катания на "ватрушках". Для туристов организуют экскурсии на снегоступах с гидом, полеты на парапланах, поездки на снегоходах и внедорожниках к незамерзающим водопадам и старинным храмам. Тем, кто хочет совместить горнолыжный отдых с исследованием окрестностей курорта, предлагают скитур - прохождение маршрутов на специальных лыжах с последующим спуском по целине.

В поселке Домбай, где расположен второй популярный горнолыжный курорт Карачаево-Черкесии, в новогодние праздники можно будет также познакомиться с историей республики, в 2022 году отмечающей свое 100-летие. В поселке будут установлены тематические инсталляции и фотозоны, а в центре Домбая разместят баннерную инсталляцию "Карачаево-Черкесия на пути становления", здесь будет организована ярмарка-выставка народных художественных промыслов.

"В новом сезоне на курорте Домбай для отдыхающих работают четыре канатные дороги общей протяженностью около 12 км. Туристы могут подняться на высоту 3 170 метров над уровнем моря. Для гостей подготовлены девять горнолыжных трасс протяженностью 25 км разных категорий сложности", - добавили в Минтуризма региона.

В министерстве отметили, что на туристических объектах Карачаево-Черкесии в период каникул будет уделяться повышенное внимание соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Предприятия общепита и гостиницы горнолыжных курортов принимают гостей только по предъявлению сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. "Для удобства туристов будут установлены мобильные лаборатории для ПЦР-тестирования в поселке Домбай возле канатной дороги и в поселке Архыз около администрации сельского поселения. Любой желающий сможет сдать ПЦР-тест и в течение 15 минут получить результат", - добавили в пресс-службе.

Разнообразные активности ждут туристов и в Кабардино-Балкарии, где кроме катания на лыжах и сноуборде на самой высокой горе Европы можно будет также отправиться в скитур, совершить конное путешествие в одно из ущелий, полюбоваться на Голубые озера, где открыт новый туристический комплекс.

"Как всегда своим великолепием поражают замерзшие Чегемские водопады. В парке "Долина Нарзанов" можно попробовать целебные нарзаны, пройтись по экотропе и прокатиться по тюбинговой трассе протяженностью 250 метров на надувных санях. Готова принять многочисленных гостей новая база отдыха "Баксан" с термальными водами", - рассказала ТАСС руководитель направления по связям с общественностью и СМИ министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк.

Тюбинг и СПА

В Чеченской Республике гостей ждут всесезонный курорт "Ведучи", где для катания доступна круглогодичная горнолыжная трасса. К новому сезону на курорте добавились новые сервисы. "К числу активных развлечений на курорте добавились три тюбинговые трассы с рекордной для республики протяженностью - 160 метров", - пояснили в пресс-службе "Кавказ.РФ".

Также на "Ведучи" могут проехаться на кресельной канатной дороге, пожарить мясо в гриль-домиках, отправиться в кинотеатр, посостязаться в лучном тире или в игровых комнатах с VR и PlayStation 5, отдохнуть в СПА с бассейном или отправиться в поход к старинным башням или к водопаду на северном склоне.

На новогодние каникулы туроператоры Северного Кавказа предлагают большое количество туров в Северную Осетию, где прогулки по Владикавказу можно объединить с посещением ущелий и каньонов, экскурсией в самый высокогорный Аланский монастырь, катанием на качелях высоко в горах, а также горнолыжным отдыхом на курорте Цей среди величественных снежных вершин.

В Ингушетии центром притяжения туристов станет всесезонный курорт "Армхи". Как рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев, в этом сезоне здесь не планируется запускать горнолыжные трассы - гостям предложат множество других видов активного отдыха.

"Для посетителей курорта будут доступны прогулки на лошадях, экскурсии к средневековым башенным комплексам и древним храмам с гидами, которые расскажут, как жили горцы и молились, строили эти памятники архитектуры. Также желающие смогут прокатиться на канатной дороге, пострелять из лука и другого оружия", - пояснил Евлоев.

По его словам, сейчас на курорте делается упор на развитие оздоровительного направления - на территории "Армхи" можно поправить здоровье, пройти различные оздоровительные и СПА-процедуры.

На коньках по озеру

В Дагестане на каникулах гостей республики ждут специальные предложения от региональных туроператоров, разработавших тематические новогодние туры. Они рассчитаны на несколько дней и включают в себя посещение наиболее интересных достопримечательностей республики. Это Сулакский каньон и бархан Сары-Кум, древние горные села Кахиб и Гоор в Шамильском районе с сохранившимися сторожевыми башнями и лабиринтами старых каменных пристроек и, конечно, древний Дербент.

Однако есть в Дагестане и места, посетить которые наиболее интересно именно в зимний период - это, например, замерзшие озера и Хунзахские водопады, которые зимой превращаются в огромные глыбы льда высотой более 5 м.

"Одна из зимних достопримечательностей - замерзшее озеро Мочох. Оно появилось возле одноименного аула в 1963 году, когда после большого оползня с горы, перекрывшего местную речку, образовалась естественная плотина. Максимальная глубина водоема составляет 28 метров. С наступлением морозов, чистейшая прозрачная вода покрывается слоем льда. Каждой зимой на новогодние праздники сюда съезжаются большое количество людей, желающих покататься на открытом катке, который окружен красивейшими пейзажами гор", - рассказал ТАСС дагестанский гид-экскурсовода Абдулхалим Ибрагимов.

По информации министерства по туризму и художественным промыслам Дагестана, всего в период новогодних праздников доступно порядка десяти туров по республике. "Кроме того, в зависимости от погодных условий и наличия снежного покрова функционируют туристские объекты республики, ориентированные на сегмент горнолыжного туризма - "Чиндирчеро" и "Терменлик", - добавили в министерстве.

Буз Акка и другие

На курортах Кавказских минеральных вод для гостей региона на время новогодних каникул подготовили необычные праздничные шоу. Например, 2 января в Кисловодске на Курортном бульваре откроется гостиная Кавказского Деда Мороза. Здесь можно будет познакомиться с национальными традициями празднования Нового года: зрителей будут приветствовать грузинский Дед Мороз - Товлисо Бабуа, армянский Дзмер Папи и карачаевский Ледяной Дед - Буз Акка. Компанию своим коллегам, конечно же, составит русский Дед Мороз. Каждый из них готовит театрализованное представление, викторины и мастер-классы.

Также в Кисловодске можно будет с пользой провести время на ледовом катке под открытым небом, расположенном на проспекте Победы, который впервые появился в городе этой зимой. Площадка размером 40 на 20 метров покрыта искусственным льдом, который не тает даже при 15 градусах тепла. Для удобства отдыхающих рядом расположен прокат коньков, раздевалки и кафетерий.