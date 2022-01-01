Фестиваль северных десертов "Сладкая Zima" открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 1 января. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль северных десертов "Сладкая Zima" начался в субботу в Архангельске, сообщила ТАСС руководитель туристско-информационного центра Архангельской области Светлана Корницкая. Кондитеры девяти ресторанов и кафе города предложили современную авторскую трактовку традиционных для региона рецептов.

"Задача для рестораторов была непростой, так как традиционно на Русском Севере с одной стороны как таковых десертов в чистом виде не было. Но сладкая тема Архангельску не чужда. Здесь, в первом торговом порту России, в свое время иностранные купцы строили сахарные заводы, торговали сахаром со всей Европой. Мы попросили рестораторов пофантазировать на тему десертов с региональной ноткой. И были приятно удивлены", - сказала Корницкая.

В ходе фестиваля можно будет попробовать крупеник, черничный торт с северными ягодами, торт "Морошка", велюровое пирожное "Черная смородина". "В одном из ресторанов создали суфле из белых грибов и белого шоколада с пломбиром из белых грибов. Как пояснили авторы, их вдохновили бескрайние просторы беломошника и соснового бора, - отметила собеседница агентства. - Кондитеры одного из баров в центре города посчитали важным вспомнить об истории Архангельска в роли первого торгового порта, подчеркнув в медово-пряничном человечке смешение европейских традиций и местного полезнейшего северного меда".

По словам Корницкой, для Архангельска было характерно смешение поморской и европейской культур, и многие участники постарались это передать. "Наш десерт - дань Архангельску, шумному торговому порту, который принимал суда из других стран. Иноземные купцы привозили сукно, краски и, конечно, терпкие ароматные специи для знаменитых поморских пряников", - прокомментировали в меню свой пряный десерт с творогом, грушей и кардамоном в одной из пекарен.

Вдохновение от сказочника

Еще кондитеров вдохновляли сказки известного северного писателя Степана Писахова. "У Писахова есть прекрасная сказка "Сладко житье": "Пчелки трудяшши, работяшши на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье изловчилось да под пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам в деревню, к моему двору вместях с пряниками прикатилось", - процитировала Корницкая слова из произведения писателя.

Тематический джазовый клуб представил торт "Джаз" с клюквой. Один из символов Архангельска - традиционный расписной пряник козуля. В фестивальном меню он тоже есть. Кондитеры предлагают медово-пряную козулю с белым шоколадом и морошкой.

Фото и состав авторских десертов размещены на странице фестиваля, чтобы гости кафе и ресторанов могли заранее познакомиться с предложениями каждой локации. Фестиваль продлится до 9 января. По словам организаторов, те десерты, которые понравятся посетителям, останутся в меню ресторанов и кафе на постоянной основе. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Архангельской области.