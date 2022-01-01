Путин и Мишустин поздравили коллектив "РЕН ТВ" с 25-летием с начала вещания телеканала

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "РЕН ТВ" с 25-летием с начала его вещания.

"Стартовав в эфире четверть века назад, с первых же проектов телеканал ярко продемонстрировал свой серьезный информационный потенциал и особый творческий почерк, обрел большую, преданную аудиторию", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в субботу на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что в основе успеха телеканала лежит неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики. Президент также отметил участие "РЕН ТВ" в реализации востребованных социальных, благотворительных инициатив.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил разнообразие выходящих на телеканале передач. В опубликованном на сайте правительства поздравлении подчеркивается, что журналистские расследования канала помогают решить проблемы конкретного человека.

"В вашем эфире не только актуальные новостные программы, но также развлекательный и документальный контент, остросюжетные, научно-популярные и спортивные передачи, хорошие российские и зарубежные фильмы. И конечно, особое место принадлежит журналистским расследованиям, сюжеты которых помогают решить проблемы конкретного человека", - говорится в поздравлении председателя правительства.

Мишустин также отметил успех телеканала как у молодежи, так и у людей старшего поколения. Премьер-министр пожелал "РЕН ТВ" новых проектов и премьер.

О компании

Компания REN-TV была основана 1 января 1991 года журналистами Иреной и Дмитрием Лесневскими. Первоначально компания занималась продюсированием, запустила телепрограмму "Астрологический прогноз" Второго канала (ныне - "Россия-1") и проект Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с Рождеством Христовым", вышедший в эфир 24 декабря 1991 г. на первой программе ЦТ (ныне - Первый канал). В последующие годы REN-TV создавала для российских телеканалов программы "Чтобы помнили", "Дог-шоу. Я и моя собака" и "Белый попугай".

Телеканал начал вещание в Москве и Московской области 1 января 1997 года. В том же году он стал ретранслироваться в Нижнем Новгороде телевизионной станцией "Сети НН", впоследствии начал вещать в других регионах РФ.