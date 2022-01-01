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Новый год и Рождество

Более 33 тыс. росгвардейцев обеспечивали правопорядок в новогоднюю ночь

Свыше 3,6 тыс. из них работали в Москве, сообщили в Росгвардии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 33 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность во время празднования Нового года в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Более 33 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в новогоднюю ночь на всей территории РФ", - сообщили в ведомстве. Более 3,6 тыс. из них работали в Москве.

Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих структур провели профилактические осмотры мест и объектов пребывания граждан. Экипажи вневедомственной охраны продолжают нести службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.

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РоссияНовый год и Рождество
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