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Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске

Выступление артиста должно состояться 26 января

НОВОСИБИРСК, 1 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилось обращение общественников из Новосибирской области, которые высказываются против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться 26 января. Активисты просят депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям", а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя СК, который в интервью "Российской газете" заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияНовосибирская область
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