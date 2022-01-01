Коэффициент распространения ковида в РФ в первый день нового года остался на уровне 0,88

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу остался на уровне 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Москве, где он подскочил до 1,09.

В Нижегородской области индикатор составил 0,97, в Свердловской - 0,93, в Ростовской области, Красноярском и Пермском краях - 0,83, в Санкт-Петербурге - 0,81. В Подмосковье и Самарской области коэффициент снизился до 0,77, в Воронежской - до 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.