Почти 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 45 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в субботу днем, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 12:55, в Шереметьево задержаны два рейса, отменены 38. В Домодедово отменены два рейса, один задержан. В Жуковском и Внуково задержаны по два рейса.

В ночь с пятницы на субботу были задержаны или отменены порядка 200 рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.