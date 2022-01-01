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Новый год и Рождество

В МВД заявили, что полиция не допустила нарушений правопорядка в новогоднюю ночь

Как сообщили в ведомстве, в новогодних мероприятиях на территории России приняли участие более 1,9 млн человек
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Нарушений порядка во время празднования новогодних мероприятий на территории России, в которых приняли участие более 1,9 млн человек, благодаря сотрудникам полиции не допущено. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В ночь на 1 января на территории РФ состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 млн человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки, - сказала она. - Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было".

В МВД добавили, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.

Теги
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