МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей. Первый ребенок в новом году родился в перинатальном центре при ГКБ имени С.С. Юдина, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в столице родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик. В перинатальном центре ГКБ №24 мальчик появился на свет за несколько секунд до боя курантов. А первый москвич в 2022 году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени С.С. Юдина", - говорится в публикации.

Уточняется, что при рождении ребенка в московских роддомах родители получают в подарок набор "Наше сокровище", в него входит 44 наименования предметов, необходимых для ухода за младенцем - пеленки, подгузники, комбинезоны, шапочки и многое другое. Вместо набора можно выбрать денежную выплату в размере 20 тыс. рублей. Москвичи могут подать онлайн-заявление на портале mos.ru, а иногородние родители - обратиться в центр госуслуг. Кроме того, свидетельство о рождении можно получить еще в роддоме при условии, что ребенку уже дали имя.

"Мамы и малыши получают качественную медицинскую помощь - столичные роддома оснащены самой современной техникой, в них трудятся высококвалифицированные специалисты. В системе городского здравоохранения работает 21 акушерский стационар, включая пять перинатальных центров. Более 1,7 тыс. единиц медицинской техники, среди которой аппараты УЗИ, КТ и МРТ, закуплены по контрактам жизненного цикла", - заключается на сайте.