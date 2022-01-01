Свыше 2 тыс. жителей Уфы приняли участие в традиционном новогоднем "Забеге обещаний"

УФА, 1 января. /ТАСС/. Более 2 тысяч жителей Уфы приняли участие в традиционном "Забеге обещаний", который прошел в первый день 2022 года на нескольких площадках города. Об этом сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.

"Свыше двух тысяч уфимцев стали участниками "Забега обещаний". Мероприятие прошло в рамках новогоднего фестиваля Terra Zima. Стать его участником мог любой желающий вне зависимости от уровня физической подготовки. Нужно было лишь написать на нагрудном номере свою цель на новый год, а затем пробежать подготовленную организаторами дистанцию", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Самым массовым стал забег, стартовавший на площадке рядом с Гостиным двором. Участие принимали жители столицы республики, а также гости города, в том числе иностранные студенты. Также здесь определили бегунов с самыми необычными и яркими костюмами. В парке микрорайона "Яркий" среди участников был министр спорта республики Руслан Хабибов и тринадцатикратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Рима Баталова.

В сквере 50-летия Победы, помимо забега, прошли соревнования по скандинавской ходьбе. В парке культуры и отдыха "Кашкадан" все участники также получили памятные медали из рук Деда Мороза и Снегурочки.