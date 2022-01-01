В Риге сообщили об ухудшении здоровья депутата, обвиняемого в шпионаже в пользу России

РИГА, 1 января. /ТАСС/. Депутат Сейма (однопалатного парламента) Латвии Янис Адамсонс, которого законодательный орган по просьбе Генеральной прокуратуры выдал для начала уголовного преследования за шпионаж в пользу России, нуждается в двух срочных медицинских операциях. Об этом сообщил в субботу председатель отстаивающей интересы русскоязычных жителей республики социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

Как указал политик в интервью порталу Delfi.lv, в его распоряжении нет свидетельств того, что парламентарий действительно занимался деятельностью, в которой его обвиняют. "У меня нет доказательств того, что Янис Адамсонс был осознанным шпионом российских спецслужб. То, что он не всегда в ясном уме, долгие годы был храбрым, дерзким и резким не только на публичных мероприятиях, но и на встречах с, возможно, неидентифицируемыми людьми, я допускаю. Я помню его манеру говорить, но я не получил доказательств, и я говорил с адвокатом, я говорил с семьей - не знаю, что там будет", - заявил Урбанович.

"У меня есть личная причина не доверять - это первое", - сказал председатель "Согласия" в ответ на вопрос, доверяет ли он правоохранительным органам в контексте дела Адамсонса. "И второе: если бы вы были на моем месте. Мне все говорят, что доказательств нет, и ему трудно. Еще тяжелее его семье - он очень болен", - отметил политик.

"Сейчас консилиум наконец определился, что ему срочно нужно делать две операции. Хорошо, что только две, но он действительно очень болен. Я видел его незадолго до задержания - это была треть от Яниса. Мы помогали семье, жертвовали средства семье, когда она осталась без дохода, поскольку ему удерживали зарплату", - добавил Урбанович.

Дело Адамсонса

Сейм Латвии 9 декабря прошлого года дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении Адамсонса, который был задержан в июне Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Депутат выдан для уголовного преследования за преступления, указанные в первой части статьи 85 Уголовного закона Латвии (шпионаж), в первой части статьи 180 (кража, мошенничество или хищение в небольших размерах) и во второй части статьи 233 (незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов). Парламент 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял депутата под арестом, под которым он находится с 11 июня.

Как сообщило ранее со ссылкой на прокуратуру агентство LETA, по делу Адамсонса также проходит гражданин России - ему инкриминируется незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее другому государству. В отношении еще двух лиц возбуждено отдельное уголовное дело, расследование которого продолжается в СГБ.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. В диппредставительстве сообщили ТАСС, что гражданин РФ Геннадий Силонов был задержан латвийскими правоохранительными органами 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда его поместили под арест.