Декабрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Декабрь ушедшего года в Санкт-Петербурге со средней температурой воздуха на пять градусов ниже нормы оказался самым холодным за последние девять лет. Об этом сообщил в субботу ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Ушедший в историю декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за последние девять лет и попал в пятерку самых холодных в XXI веке. Средняя температура воздуха последнего месяца года составила минус 7,5 градуса, что на пять градусов ниже климатической нормы. При этом холоднее всего было 26 декабря, когда температура опустилась до минус 23,1 градуса. В этот день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 14 градусов! А самый теплый день наблюдался 16 декабря, тогда воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса", - подвел погодные итоги месяца Леус в "Фейсбуке".

При этом по количеству осадков декабрь 2021 года "практически точно попал в норму", отметил синоптик. По его данным, в городе выпало 52 мм осадков, "что составляет 101% от положенного". Вместе с тем по высоте снежного покрова последний месяц прошедшего года стал самым снежным за последние 11 лет и занял четвертое место в этом списке с начала этого столетия, уточнил Леус. Максимальная высота сугробов - 30 см - была зафиксирована 6-7 декабря.

"Едва начавшийся январь уже успел обновить достижение нынешней зимы по высоте снежного покрова, и утром 1 января на метеостанции в Санкт-Петербурге снежный покров составил 32 см", - добавил Леус.