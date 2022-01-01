В аэропорту Воронежа задерживается вылет семи рейсов и прибытие 11 самолетов

ТАСС, 1 января. Вылет семи рейсов в Москву и Новосибирск, а также прибытие одиннадцати самолетов из Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Еревана в аэропорт Воронежа задерживаются из-за снегопада, следует из данных, опубликованных в субботу на онлайн-табло воздушной гавани.

На фоне непогоды в среднем на четыре часа задерживаются рейсы из Воронежа в Москву (Домодедово, Внуково) и в Новосибирск. На 4 часа также задерживается прибытие самолетов из Москвы (Домодедово), Сочи и Новосибирска, на 1 час - рейса из Еревана.

По информации пресс-службы мэрии Воронежа, в субботу в городе продолжается обильный снегопад, техника для уборки улиц и дорог работает круглосуточно.