Сервисом перевозок по требованию в Новой Москве воспользовались 90 тыс. человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Сервисом персонализированных перевозок по требованию "По пути" в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы воспользовались 90 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сервису "По пути" почти три месяца, а наши автобусы по требованию уже перевезли 90 тыс. пассажиров. Комфортный салон, вежливые водители, USB-зарядки и удобный заказ через приложение в телефоне - все это наш сервис "По пути", - говорится в публикации.

Сервис перевозок по требованию "По пути" был запущен в Новой Москве 1 октября. Прием заявок на участие в тестировании сервиса был объявлен 12 сентября. Тестовый запуск включил четыре района - Воскресенское, Филимонковское, Сосенское и Десеновское; затем зону работы сервиса перевозок расширили.

Пассажиров перевозят 30 автобусов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить поездку онлайн - 46 рублей. Затем подождать автобус на месте остановки и отсканировать QR-код при входе.