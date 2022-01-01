В Москве под Новый год сотрудники ГАИ выявили более 70 нетрезвых водителей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Москве за минувшие сутки выявили более 70 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Только за прошедшие сутки наши сотрудники остановили более 70 водителей с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

Из них 37 были в состоянии опьянения, 33 отказались пройти освидетельствование, а еще один оказался лишенным прав за нетрезвое вождение. При этом аварий с участием нетрезвых водителей не допущено.